Neubau oder nicht?

Tauberbischofsheim.Gemeinderatsmitglied Gernot Seitz fragte in der Sitzung am Mittwoch an, wie denn der Stand in Sachen „Hallenbad in Tauberbischofsheim“ sei.

Bereits bei den Haushaltsberatungen für 2019 habe er Gespräche mit Vertretern der BBT-Gruppe (Barmherzige Brüder Trier) sowie des Landkreises wegen der Weiternutzung des bestehenden Bads beantragt.

Noch keine Ergebnisse

„Wurden solche Gespräche zwischenzeitlich geführt?“, fragte Seitz. Und weiter: „Wann entscheiden wir über einen Hallenbadneubau?“ Er habe dem Gemeinderat bereits eine „seriöse Finanzierungsmöglichkeit“ vorgetragen, um darzustellen, dass aus seiner Sicht ein Neubau ohne Gebühren- und Steuererhöhungen beziehungsweise Investitionsverschiebungen möglich sei. Bislang habe er von keiner anderen Alternative gehört – weder von anderen Gruppierungen noch von der Verwaltung, so Seitz.

Bürgermeister Wolfgang Vockel stellte klar, dass er in Gesprächen mit dem Regionalleiter der Gesundheitsholding Tauberfranken sowie Landrat Reinhard Frank sei. Ergebnisse aus diesen Gesprächen gebe es jedoch noch keine zu vermelden, so Vockel. gf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.03.2019