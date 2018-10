Neue Impulse für Paare

Tauberbischofsheim.Mal einen stimmungsvollen Abend zu zweit genießen? Bewusst als Paar ins Gespräch kommen und bei einem köstlichen Mahl in schönem Ambiente neue Impulse erhalten? Das kann genießen, wer am 9. November am Abend Zeit hat und schnell genug ist: Das Dekanat Tauberbischofsheim, die Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Caritas im Tauberkreis und das Duo „Avalon“ – bestehend aus Dr. Robert und Sabine Koczy – laden zu einem „Candlelight-Romantik-Dinner“ ins Hotel St. Michael in Tauberbischofsheim. Beim „Abend für uns zwei“ wird ein Vier-Gänge-Menü (Fleischgericht oder vegetarisch) serviert. Dazwischen spielen „Avalon“ (Gitarre und Gesang), Iris Kaspar, Leiterin der Ehe-, Familien- und Beratungsstelle (EFL), trägt inspirierende Texte vor, und es bleibt genug Zeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Abend wird durch das Dekanat und die EFL-Stelle bezuschusst. Meldeschluss ist der 29. Oktober. car

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018