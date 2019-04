Neue Niederlassung Weinig Rus in Moskau eröffnet

Das Tauberbischofsheimer Unternehmen Michael Weinig AG eröffnet eine neue Niederlassung in Moskau. Sie übernimmt auch Vertriebsaufgaben.

Tauberbischofsheim/Moskau. Weinig hat in Moskau eine Niederlassung mit umfassendem Leistungsspektrum gegründet. Die Organisation tritt an die Stelle der seit 2013 existierenden Service-Gesellschaft. Erstmals werden nun auch Vertriebsaufgaben vor Ort in Russland wahrgenommen, für die zuvor weitgehend das Stammwerk in Deutschland zuständig war.

„Das ist der Startschuss für eine noch intensivere Partnerschaft mit den russischen Kunden“, freut sich Maxim Prituzhalov, der neue Geschäftsführer von Weinig Rus. Kundennähe, Bevorratung von Ersatzteilen und die Lagerhaltung von Maschinen sind zentrale Säulen der zukünftigen Ausrichtung. Die ganz-heitliche Betreuung soll sich für den Kunden besonders in kurzen Liefer-zeiten und schnellem Service auswirken.

Strategisch möchte man bei Weinig Rus wieder den Verkauf von Hobelmaschinen im Einstiegsbereich stärken, nachdem in der Vergangenheit das Projektgeschäft klar dominierte. Für die Holzwerkstoffbearbeitung, den zweiten großen Ge-schäftsbereich der Weinig Gruppe, liegt das Hauptaugenmerk auf dem Direktvertrieb in den wichtigen Regionen des Landes.

Kunden effizienter machen

Zu diesem Zweck plant man den Aufbau weiterer Vertriebspartner. Persönliche Beratung sei bei immer komplexeren Technologien ein entscheidender Faktor, so Maxim Prituzhalov. „Wir wollen unsere Kunden effizienter machen. Dabei setzen wir auf die Weinig Gesamtkompetenz über die komplette Wertschöpfungskette, aber auch auf unsere führende Position in der Holzoptimierung und beim Megatrend Digitalisierung“, so der Geschäfts-führer.

Bei der Umsetzung der gesteckten Ziele kann sich Maxim Prituzhalov auf ein engagiertes, 13-köpfiges Team verlassen. Die großzügigen Büro- und Lagerflächen der neuen Niederlassung bieten erstklassige Rahmenbedingungen.

Für die wirtschaftliche Zukunft von Weinig Rus zeigt sich Knud Dethloff, Vertriebsleiter GUS und Gast auf der Eröffnungsfeier äußerst zuversichtlich: „Weinig war in Russland immer sehr verwurzelt und erfolgreich. Wir streben ein starkes Wachstum an“. mwag

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019