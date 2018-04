Neue Stromtankstelle in Betrieb

Anzeige

Breites Angebot

„Den Elektroautos gehört die Zukunft. Die Tauber-Solar trägt dazu bei, dass der Umstieg auf Elektromobilität mit technisch durchdachten und transparenten Lösungen alltagstauglich gestaltet werden kann. Wir bieten allen Interessierten ein breites Angebot von Ladelösungen und begleitenden Dienstleistungen“, betont Markus Schreck.

Zur Flotte der Tauber-Solar gehören seit über zwei Jahren ein vollelektrischer BMW i3 und seit kurzem zwei Fahrzeuge mit Hybrid-Antrieb. Weitere eAutos werden folgen. Das Unternehmen plane zudem, zukünftig auch elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge anzuschaffen, wie Klaus-Bruno Fleck, Geschäftsführende Gesellschafter der Tauber-Solar Unternehmensgruppe, berichtet.

Die Stromtankstelle, die nun in Betrieb genommen wurde, ist an die in unmittelbarer Nähe zum Unternehmensparkplatz liegende Transformatorstation angebunden.

Darüber speisen auch die auf den Dächern der Unternehmensgebäude installierten Photovoltaikanlagen mit einer Nennleistung von 161 Kilowattstunden die regenerative erzeugte Energie in das öffentliche Stromnetz ein.

Würde man die in diesen Sonnenkraftwerken jährlich erzeugte Energie komplett für Elektromobilität verwenden, entspräche dies einer Laufleistung von gut 880 000 Kilometer, somit 22 mal um die Erde.

Die Stromtankstellen befinden sich auf den Parkplätzen des Unternehmens in der Siemensstraße 7 in Tauberbischofsheim und sind rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr öffentlich zugänglich. Jeder Ladepunkt verfügt über einen QR-Code, der ein einfaches Laden mittels Smartphone ermöglicht, ohne vorherige Registrierung oder Anmeldung, erklärt Prokurist Schreck.

„Tauberbischofsheim war bisher ein weißer Fleck auf der Landkarte für Stromtankstellen.“

Und weiter: „Wir freuen uns, dies nun geändert zu haben und rufen alle Unternehmen im Landkreis auf, unserem Beispiel zu folgen. Wir sehen es als unschlagbaren Wettbewerbsvorteil an, Gästen, Kunden und Mitarbeitern eine Lademöglichkeit für Elektroautos bereitzustellen“, sind sich Klaus-Bruno und Zeno Fleck, geschäftsführende Gesellschafter der Tauber-Solar Unternehmensgruppe, einig.

