Neue Tagesmütter sind fit für die Kinderbetreuung

Tauberbischofsheim.Mit großer Freude ging diese Woche beim Tageselternverein ein voll belegter Qualifizierungskurs I zu Ende. Die neuen Tagesmütter bieten nun bei sich zu Hause, im Haushalt der Eltern oder in anderen geeigneten Räumen Tagespflegeplätze an.

Im Kurs I in Tauberbischofsheim erarbeiteten sie zusammen mit Referentin Allinger (Diplom-Sozialpädagogin) die Grundlagen der Kindertagespflege: Aufgaben und Arbeitsfeld, Gestaltung der Zusammenarbeit mit den Eltern, Kontakt- und Eingewöhnungsphase, Vermittlungsablauf und rechtliche Informationen. Die weiteren Bausteine der fünfteiligen Qualifikation werden die neuen Tagespflegepersonen tätigkeitsbegleitend absolvieren. Der nächste Vorbereitungskurs (Kurs I) findet ab Mai in Tauberbischofsheim statt.

Eine Erstberatung über die Tätigkeit als Tagespflegeperson findet am Mittwoch, 8. Mai, von 9 bis 10.30 Uhr in der Sprechstunde des Tageselternvereins im Rathaus Igersheim oder am Mittwoch, 8. Mai, 11 bis 12.30 Uhr in die Sprechstunde des Tageselternvereins im Rathaus Weikersheim (Anmeldung jeweils erforderlich) statt. Der Tageselternverein bietet sowohl den Eltern als auch den Tagespflegepersonen umfassende Information und Beratung in allen Fragen der Tagespflege, bei der Vermittlung geeigneter Betreuungspersonen und begleitet die Tagespflegeverhältnisse (Kontakt unter Telefon 09341/8978289).

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.04.2019