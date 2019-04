„Neue Wege im digitalen Zeitalter“

Distelhausen.Die Wirtschaftsjunioren Heilbronn-Franken veranstalten am Donnerstag, 2. Mai, einen Vortrag des bekannten Keynote Speakers und Podcasters Frank Eilers in der Alten Füllerei in Distelhausen.

In seinem Vortrag erläutert Eilers für Mitarbeiter, Abteilungsleiter und Geschäftsführer, wie Innovationen in Unternehmen schneller vorangetrieben werden können.

Wie werden Abteilungen und Unternehmen in dieser Zeit innovativ(er)? Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus? Der studierte Betriebswirtschaftler Frank Eilers beschäftigt sich in seinen Vorträgen und Podcast-Sendungen mit den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und der Zukunft der Arbeit. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „WJ Wissen“ nimmt er das Publikum mit auf eine Reise neuer Wege und Möglichkeiten, Innovationen schneller in Unternehmen voranzutreiben. Kurzweilig, humorvoll und verständlich bietet der Stand-Up-Comedian und Kabarettist in seinem Vortrag Impulse sowohl für Mitarbeiter und Abteilungsleiter als auch für Geschäftsführer. Durch seine Einblicke in Unternehmen verschiedenster Größen und Branchen liefert er konkrete Lösungsempfehlungen. Denn: „New Work ist mehr als Krawattenverbot und Kicker-Tisch. Es ist an der Zeit, in die wirkliche Umsetzung zu kommen“.

