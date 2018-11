Neuen Lehmofen mit Materialien aus dem Wald selbst gebaut

Tauberbischofsheim.Der in die Jahre gekommene alte Lehmofen des Waldkindergartens wurde abgerissen und durch einen größeren und komfortableren ersetzt. Hierzu musste lediglich der Sand gekauft werden. Die Steine wurden im Wald und bei Abbrüchen gesammelt, der Lehm vom Acker geholt und das Holz, mit Zustimmung des Försters, aus dem Wald geerntet. Mit einem kleinen Fest wurde er nun sozusagen offiziell eingeweiht. Gleichzeitig hielt man Rückblick auf 15-jähriges Bestehen. Angefangen hat alles mit der Idee von Tobias und Melanie Hornung und der Suche nach einem Platz, an dem ein Waldkindergarten eröffnet werden kann. Der erste Kindergartentag war am 1. September 2003 mit zwei Kindern. Der Bauwagen kam wenige Tage später dazu. 2010 kaufte der Kindergarten eine Obstbaumwiese und pachtete vom Nabu eine weitere . 2015 Gewann der Verein den Landesnaturschutzpreis. Von 2015 auf 2016 wurde der Bauwagen renoviert und durch einen Anbau erweitert. Seit 2018 geht der Weg zum ersten plastikfreien Waldkindergarten. Bild: Waldkindergarten

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018