Neues Führungsteam

tauberbischofsheim.Die KjG St. Martin Tauberbischofsheim traf sich zur Vollversammlung im Winfriedheim. Es wurde wieder fleißig diskutiert, eingebracht, neu gewählt und traurig verabschiedet.

Dieses Jahr durfte die KjG St. Martin zwei seiner fleißigen Pfarrjugendleiter verabschieden. Bevor Ruben Henninger und Leonhard Huchel aus ihren Ämtern ausschieden, gab es zunächst einen kleinen Jahresrückblick.

So wurde man im vergangenen Jahr war wieder bei zahlreichen Gelegenheiten aktiv. So bot die KjG zum Beispiel verschiedene Kinderaktionen an.

Auch die jeweils vier Frühschichten in der Fasten- und Adventszeit und der Blumenteppich an Fronleichnam zeigen die feste kirchliche Verbundenheit der KjG.

Beim nächsten Tagesordnungspunkt, den Wahlen, wurde Sebastian Englert, Benedict Fischer und Paula Wulf zur neuen Pfarrjugendleitung gewählt. Lukas Wamser bleibt weiterhin in der Pfarrjugendleitung, da seine Amtszeit noch nicht beendet ist. Neuer Kassenwart wurde Manuel Vath und sein Stellvertreter Christian Martin. Als neue Kassenprüfer wurden Christian Baumann und Ruben Henninger ins Amt gerufen.

Nach einer kurzen Aussicht über anstehende Termine und Veranstaltungen wurde die Vollversammlung offiziell beendet. Die Mitglieder der KjG St. Martin würdigten das Engagement von Ruben Henninger, Leo Huchel, Oliver Kraft, Johannes Rossi und Christian Baumann und wünschten den neuen Amtsinhabern Freude und Energie bei der Ausübung ihrer Aufgaben.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.04.2019