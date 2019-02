Neues Thema bei der Kinder-Uni

Dr. Bernd Borgenheimer referiert am 7. März. © Pädagogische Hochschule Ludwigsburg

Tauberbischofsheim.Die städtische Mediothek veranstaltet am 7. März im Technologie- und Gründerzentrum wieder eine Kinder-Uni. Die Vorlesung findet von 10.30 bis 11.30 Uhr statt und befasst sich mit dem Thema: „Mein Fahrzeug rollt am weitesten – wir bauen Fahrzeuge mit vier Rädern“. Fahrzeuge gehören zur Spielzeug- und Erfahrungswelt der Kinder und besitzen ein erhebliches Motivationspotenzial. Mobilität und Verkehr sind zentrale Probleme der heutigen Gesellschaft und eng verknüpft mit dem Fahrzeugbau. In der Vorlesung lernen die Kinder den Funktionszusammenhang von Rad, Achse und Lager kennen. Die Kinder üben technische Handlungsweisen wie das Erfinden und Planen, Konstruieren und Bauen, Bewerten und Optimieren ein.

Dozent ist Dr. Bernd Borgenheimer, Akademischer Rat an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg in der Abteilung Technik und ihre Didaktik.

