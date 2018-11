Neustart in der „mocca.esspressobar“

Tauberbischofsheim.Tatjana Kremer (rechts) und Lidia Reider (Dritte von rechts) haben die „mocca.esspressobar“ übernommen und nach kleineren Renovierungsmaßnahmen am Samstag wiedereröffnet. „Wir sind motiviert und freuen uns, nun selbstständig in der Gastronomie arbeiten zu können“, sagte Tatjana Kremer bei einer kleinen Eröffnungsfeier. Die beiden Schwestern haben zuvor schon in Küchen gearbeitet und wollen in der „mocca.esspressobar“ mittags den Gästen Kleinigkeiten zum Essen anbieten. „Ich finde Ihren unternehmerischen Mut toll und wünsche Ihnen viel Glück“, freute sich Tauberbischofsheims Bürgermeister Wolfgang Vockel (Zweiter von rechts), dass das Lokal in der oberen Fußgängerzone weiter geführt wird. Er hoffe, das das Konzept gut angenommen wird. Bild: Harald Fingerhut

