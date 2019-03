Nicht alle Posten im Vorstand konnten besetzt werden

Bei der Jahreshauptversammlung konnte der SV Distelhausen für den scheidenden Vorsitzenden Sport keinen Nachfolger finden.

Distelhausen. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Andreas Beil und dem Totengedenken richtete Beil seinen Blick in die Zukunft des Vereins. Im Jugendbereich mangle es an Nachwuchs sowie Trainer und Betreuer. Bei den Senioren werde es immer schwieriger, neue Spieler an den SVD zu binden, um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Ein weiteres Problem sei auch oftmals das mangelnde Besucherinteresse bei den angebotenen Veranstaltungen im Sportheim sowie die Mithilfe der Mitglieder bei diesen Veranstaltungen sowie den regelmäßigen Sportheimdiensten. Im Bereich des Vorstands werde es sicher in den nächsten Jahren Veränderungen geben.

Die aktuellen Personen bekleiden die Ämter schon über mehrere Jahre hinweg. Es sei an der Zeit, dass neue Gesichter das Zepter übernehmen und den Verein in eine gute Zukunft steuern.

Näher auf das Sportliche ging dann Vorsitzender Christian Heier ein. Sein Fazit fiel eher durchwachsen aus. Bei der zweiten Mannschaft laufe es nach einer mittelmäßigen Saison 2017/18 in der aktuellen Saison weniger gut mit dem letzten Tabellenplatz. Ein Grund hierfür sei sicher auch die dünne Personaldecke. Bei der ersten Mannschaft laufe es nach dem Abstieg in der Vorsaison und einem Trainerwechsel besser. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten belege man aktuell mit 26 Punkten den siebten Tabellenplatz mit geringem Abstand zu den Aufstiegsplätzen. Sein Dank ging an alle Trainer, Betreuer und Übungsleiter aller Gruppierungen beim SVD. Abschließend gab Heier bekannt, dass er nach fünf Jahren Vorsitzender Sport nicht mehr zur Verfügung stehe.

Über die Veranstaltungen und Termine im abgelaufenen Jahr berichtete Schriftführer Roger Gutrung.

Anschließend gab Frank Hartmann für den verhinderten Jugendleiter Thomas Ditter einen kurzen Bericht zur Jugendarbeit. Alle Kinder und Jugendlichen spielten als Gastspieler beziehungsweise in Spielgemeinschaften in der JSG Mittleres Taubertal. In der B-Jugend ist der SVD federführender Verein. Die Kooperation mit der TSG Impfingen und dem TSV Werbach laufe gut und soll fortgesetzt werden, da es beim SVD das allseits bekannte Nachwuchsproblem gebe.

Kassierer Georg Volkert legte anschließend die finanzielle Situation des Vereins dar. Die Bilanz sei trotz der steigenden Kosten in allen Bereichen positiv. Eike Grieger, der mit Rudi Kraft die Kassenprüfung vorgenommen hatte, bescheinigte dem Kassierer eine korrekte Arbeit und bat um Entlastung des Vorstands, die auch einstimmig erteilt wurde.

Vorsitzende Anita Grieger und Andreas Beil nahmen die Ehrungen von Vereinsmitgliedern für langjährige Treue zum Verein vor. Evgenij Golovko wurde zudem für 150 Spiele für den SVD mit einer Urkunde bedacht. Folgende Personen wurden geehrt: 25 Jahre: Sebastian Beck, Detlef Bornhorst, Christian Bornhorst, Sven Bornhorst, Matthias Breuner, Tobias Dörr, Ignatz Heier, Jürgen Hettinger, Bernd Mögerle, Claudia Volkert, Rainer Wacker

40 Jahre: Albin Bödigheimer, Gabriele Bödigheimer, Sieglinde Dietz, Gottfried Hepp, Bernhard Kungl, Martin Neuser, Christian Stöhr, Georg Volkert, Jürgen Volkert, Holger Vollmer, Brigitte Waldherr, Andreas Weis, Edgar Weis, Magda Weis, Jürgen Zipf.

50 Jahre: Günter Protsch.

60 Jahre: Norbert Englert, Bertold Hollerbach, Philipp Neuser, Richard Weis.

Nicht ganz so reibungslos lief dann der Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“. Thomas Ditter wurde als Jugendleiter für ein Jahr bestätigt, Georg Volkert als Hauptkassierer, Anita Grieger und Andreas Beil als Vorsitzende für ein Jahr gewählt. Trotz längerer Diskussionen konnte für den scheidenden Vorsitzenden Christian Heier kein Nachfolger gefunden werden. So wurde für den 10. April eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.

Andreas Beil wies noch auf zwei anstehende Veranstaltungen hin und forderte die Anwesenden auf, sich Gedanken zu machen, ob sie eventuell doch Verantwortung bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung übernehmen. svd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.03.2019