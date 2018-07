Nils Lotter folgt auf Clara Zwerger

Anzeige

Im zu Ende gehenden Jahr war Clara Zwerger aus Dienstadt in dieser Rolle an den Schulen als auch im Verein anzutreffen. Neben einem umfangreichen Seminarprogramm von Seiten des Landessportverband Baden-Württembergs, was unter anderem Pädagogik und Trainerlizenzen beinhaltete, blickt sie auf ein ereignisreiches Jahr zurück, in dem sie viel gelernt hat und sagt: „Durch das FSJ beim TSV konnte ich vielseitige Einblicke besonders in der Grundschulwelt gewinnen und habe dadurch auch meinen Berufswunsch gefunden.“

Alexander Geuking, der im TSV-Vorstand die Stelle betreut, freut sich über das mittlerweile sehr gut etablierte Programm. Auch für das Jahr 2019/2020 hofft der TSV, wieder Bewerber für die Stelle zu finden. Kontaktdaten hierzu finden sich auf der Homepage des TSV.

