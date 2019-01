Noch keine neuen Erkenntnisse

Tauberbischofsheim.Zum zweiten Mal binnen eineinhalb Jahre wurde in der Nacht zum Montag auf ein Fitnessstudio in der Frankenpassage in Tauberbischofsheim (Ringstraße) ein Buttersäure-Anschlag verübt (wir berichteten). Dabei war ein 5-Liter-Plastikkanister von Unbekannten durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster im rückwärtigen Bereich (in der Schmiederstraße) eingeworfen. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Heilbronn mitteilte, gingen die Ermittlungen weiter.

Es werde unter anderem überprüft, ob es in der Region zuletzt ähnliche Fälle gegeben habe. Wer zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, Verdächtiges bemerkt hat, sollte sich mit der Polizei in der Kreisstadt, Telefon 09341/810, in Verbindung setzen. ktm

