Noch mehr Lotto-Service in der Kreisstadt

Tauberbischofsheim.In der Fußgängerzone in Tauberbischofsheim betreiben Heinz Keilbach und sein Team eine Lotto-Annahmestelle mit allen Angeboten von Lotto Baden-Württemberg.

Premium-Annahmestelle

Weil Keilbach seine Annahmestelle hervorragend eingerichtet hat und sie sich durch eine herausragende Kundenorientierung auszeichnet, kürten Lotto Vertriebsleiter Matthias Früh und Regionaldirektor Christoph Grüber sie am 30. Juli zur Premium-Annahmestelle.

Idealtyp

Damit stelle sie gegenüber den Kunden, der Öffentlichkeit und anderen Vertriebspartnern den Idealtyp dar, erläutert Früh. Durch positive Eigenschaften hebe sich die Premium-Annahmestelle ab.

Nur 35 der rund 3200 Lotto-Annahmestellen in Baden-Württemberg haben bisher das „Premium“-Siegel erhalten. In Tauberfranken gebe es seines Wissens nach nur drei, so Keilbach.

„Ich denke, das ist schon eine Auszeichnung“, freut sich der Inhaber der Tauberbischofsheimer Premium-Annahmestelle nicht ohne Stolz.

Für Lotto sind die Annahmestellen auch im Zeitalter boomenden Online-Handels und mobiler Anwendungen noch der wichtigste Vertriebsweg. Sie erwirtschaften über 90 Prozent der Spieleinsätze in Baden-Württemberg. tolo

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.08.2018