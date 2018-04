Nüsse und Nervenzusammenbrüche

Anzeige

Tauberbischofsheim.Dringend gesucht: Ein Drehbuch für die Verfilmung des 1000-Seiten-Wälzers „Vom Winde verweht“, das ein exzentrisches Trio in einer fünftägigen Klausur stemmen soll. Darum geht es in der Boulevardkomödie „Mondlicht und Magnolien“ von Ron Hutchinson, die von der Badischen Landesbühne in der Tauberbischofsheimer Stadthalle präsentiert wurde.

Erfolgreichster Film aller Zeiten

Der 1939 gedrehte Film über den Sezessionskrieg in den USA aus der Perspektive der im Süden lebenden Sklavenhalter war seinerzeit der längste und mit Abstand teuerste Hollywood-Streifen, der weltweit zum kommerziell erfolgreichsten Film aller Zeiten wurde.

Im Mittelpunkt der überdrehten Farce steht der legendäre Produzent David O. Selznick, der in der Theaterfassung kurzerhand den skeptischen Drehbuchautor Ben Hecht und den Regisseur Victor Fleming, den er unvermittelt vom Set eines anderen Filmprojekts abzieht, in seinem Büro einschließt. Zur Stärkung gibt es Bananen und Erdnüsse als Gehirnnahrung, die eine unentwegt „Ja, Mr. Selznick“ murmelnde, sich mit Stift und Block für die zahllosen Memos des Chefs förmlich überschlagende Sekretärin Miss Poppenghul in großen Mengen herbeischafft. Sina Weiß gibt ihr Bestes und toppt bei ihren Stürzen über die Polstergarnitur noch den angetrunkenen Butler James, der so gerne über das legendäre Tigerfell stolpert.