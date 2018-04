Nur noch wenige Karten für Kabarett

Anzeige

Tauberbischofsheim.Nur noch sehr wenige Karten gibt es für die Kabarettveranstaltungen mit Hennes Bender „Luft nach oben“ am Sonntag, 15. April, um 19 Uhr, und für Jochen Malmsheimer „Dogensuppe Herzogin – ein Austopf mit Einlage“ am Montag, 6. Juni, um 20 Uhr.

Die Vorpremiere mit Max Uthoff am Donnerstag, 6. September, ist bereits ausverkauft. Es besteht aber eine Warteliste. Karten im Vorverkauf sind in Tauberbischofsheim erhältlich beziehungsweise können vorbestellt werden beim Salon Baumann, Frankenpassage, Telefon 0 93 41 / 25 51, und in der Metzgerei Engelhard, Bahnhofstraße 9, Telefon 0 93 41 / 22 18 oder per E-Mail (unter kvtbb@gmx.de).