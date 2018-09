Obedience-DM in der Kreisstadt

Tauberbischofsheim.Die Deutsche Meisterschaft im Obedience findet am Samstag, 22. September, auf dem Gelände des Hundesportvereins Tauberbischofsheim statt. Insgesamt 22 Starter aus dem gesamten Bundesgebiet reisen an, darunter die gerade aus Frankreich zurückgekehrte Erstplatzierte der IHF-Weltmeisterschaft, Annette Reutter.

Obedience ist eine moderne Hundesportart, die sich wachsender Beliebtheit erfreut. Die zahlreichen Übungen, die die Hunde gemeinsam mit Ihren Hundeführern zu meistern haben, sind für Zuschauer spektakulär und beeindruckend. Es wird gesprungen, apportiert und in Perfektion vorwärts, rückwärts und seitwärts bei Fuß gegangen. Die Hunde befolgen auch auf Distanz gegebene Kommandos.

„Die Veranstaltung zeigt, wie sich Hunde auf die Anweisungen ihrer Hundeführer einlassen und was ein gutes Mensch-Hund-Team zu leisten im Stande ist“, sagt Eva Linden, selbst erfolgreiche Hundesportlerin beim gastgebenden Verein. Dass die Wahl des Austragungsorts auf Tauberbischofsheim fiel, freut auch den Vorsitzenden des Vereins, Christian Linden: „Wir sind glücklich, diese für Zuschauer so interessante Veranstaltung hierher bekommen zu haben. Das Team unseres Vereins freut sich, den Sportlern und Zuschauen guter Gastgeber zu sein.“ Die Veranstaltung beginnt bereits am Freitag mit dem freien Training. Am Samstag, dem Prüfungstag, beginnen die Sportler um 9 Uhr mit den Vorführungen. Bild: Hundesportverein TBB

