Ohne Führerschein, aber mit Drogen

Grünsfeld.Bei einer Kontrolle ging den Beamten des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim am Donnerstagnachmittag ein Verkehrssünder ins Netz. Der VW-Fahrer war auf der Autobahn 81 bei Grünsfeld unterwegs. An der Rastanlage Ob der Tauber wurde er durch die Polizeibeamten überprüft. Offensichtlich stand der 32-Jährige unter Drogeneinfluss. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Ordnungshüter eine geringere Menge Rauschgift in seinem Fahrzeug. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Weil zudem gegen ihn ein aktueller Haftbefehl bestand, wurde er festgenommen. Weitere polizeiliche Maßnahmen gegen ihn folgen.