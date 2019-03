Ohne Gegentor das Turnier gewonnen

Tauberbischofsheim.Meister sind die Fußballer der fünften und sechsten Klasse des Matthias-Grünewald-Gymnasiums. Souverän gewannen die von den beiden Sportlehrern Claudia Schöninger und Daniel Link betreuten Nachwuchskicker den Kreisentscheid des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“. Mit dem Sieg auf Kreisebene haben die Buben sich für das Finale des Regierungspräsidiums qualifiziert.

Gleich mit zwei Mannschaften nahm das Matthias-Grünewald-Gymnasium an dem im Stadion des TSV Tauberbischofsheim ausgetragenen Wettbewerbs für die Jahrgänge 2007 und jünger teil. Die erste Mannschaft bestand überwiegend aus Jungen der sechsten Klasse, die von einigen Fünftklässlern unterstützt wurden.

Vier Spiele hatte das Team zu bestreiten, alle vier wurden souverän und ohne Gegentor gewonnen. Die zwei Mannschaften von der Realschule St. Bernhard in Bad Mergentheim besiegte man mit 5:0 beziehungsweise 2:0. Mit einem knappen 1:0 endete die Partie gegen die eigene zweite Mannschaft.

„Die Jungs spielten schön zusammen und setzten den Gegner immer unter Druck, sodass dieser kaum aus seiner Hälfte kam“, berichtete Claudia Schöninger. Einen starken Eindruck hinterließ ihren Angaben zufolge die Abwehr. „Wenn die Gegner doch einmal einen Angriff ausführen konnten, wurden sie direkt gestoppt.“ Mittelfeld und Angriff haben, so Schöninger schön kombiniert. Die zahlreichen Torchancen seien konsequent genutzt worden. Die Treffer erzielten Maximilian Schäffner (5 Tore), Rafael Stein und Daniel Winkler (je 2) sowie Silas Amend und Yannick Schwägerl (je 1).

Im letzten Spiel traf die erste Mannschaft des MGG auf das bis dahin ebenfalls ungeschlagene Team des Martin-Schleyer-Gymnasiums Lauda. Im Finale um den Turniersieg war das MGG überlegen und ließ keinen Zweifel am Sieg aufkommen. Am Ende hieß es 4:0. Damit gewannen die Nachwuchskicker vom „Schiff“ den Kreisentscheid und qualifizierten sich für die nächste Runde.

Die zweite Mannschaft des Matthias-Grünewald-Gymnasiums bestand nur aus Fünftklässlern und hatte in dieser Zusammensetzung noch nie gespielt. Weil das Team sich nach Daniel Links Einschätzung erst finden musste, verlor man im ersten Spiel 0:1 gegen die erste Mannschaft des MGG. Mit derselben knappen Niederlage endete auch die Begegnung gegen die erste Mannschaft der Realschule Sankt Bernhard. Endlich eingespielt, machten die Fünftklässler im dritten Spiel gegen das Martin-Schleyer-Gymnasium richtig Druck auf das gegnerische Tor. „Zwei Chancen gingen an die Latte und knapp am Tor vorbei“, so Link. Zur Halbzeit stand es 0:0. Auch die zweite Halbzeit begann nach Links Angaben vielversprechend mit einer vergebenen Torchance. Kurz vor Ende der Partie sei das MGG aber zweimal ausgekontert worden und verlor 0:2. Für das MGG spielten: Felix Ganz, Martin Hofschwelle, Maximilian Köster, Luc Väth (alle 5a), Linas Geier, Jannik Kreh, Yannick Schwägerl, Rafael Stein, Andrei Teaca (alle 5b), Silas Amend, Tom Berthold, Rafael Odenwald, Vincent Palmert (alle 5c), Felix Ising, Finn Schmidt, Daniel Winkler (alle 6a), Paul Greimann, Jan Müller, Maximilian Schäffner, Louis Schanzenbächer (6b) und Louis Mildenberger (6c). mgg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019