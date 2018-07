Ohne kompetente Ansprechpartner und die Eltern geht es nicht

Anzeige

Main-Tauber-Kreis.Ein Workshop zur Alkoholprävention bei Jugendlichen fand im Landratsamt Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim statt. Iniziiert hatte die Zusammenkunft der Aktionskreis Sucht- und Gewaltprävention, Sicherheit und Gesundheitsförderung (AkS) und die Kommunale Suchtbeauftragte im Landratsamt.

Die hohen Zahlen des Statistischen Landesamtes über Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Main-Tauber-Kreis, die aufgrund einer Alkoholvergiftung stationär behandelt werden müssen, beschäftigen die Mitglieder des AkS und die Landkreisverwaltung immer wieder.

Neue Ideen entwickeln

Während der Alkoholkonsum bei Jugendlichen und speziell das Rauschtrinken laut der so genannten KIGGS-Studie (Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland) bundesweit eher abnimmt, sind die Zahlen im Main-Tauber-Kreis nach wie vor signifikant hoch und nehmen entgegen dem Trend noch zu, erklärt Kreis-Sozialdezernentin Elisabeth Krug. Daher nahm der AkS stellvertretend für den Main-Tauber-Kreis am Förderprogramm „Starthilfe plus: Junge Menschen im öffentlichen Raum – Prävention von riskantem Alkoholkonsum“ des Landes Baden-Württemberg teil.