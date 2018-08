Ordentliche Leistungen gezeigt

Dittwar.Für die Mannschaften der Tennisabteilung des TSV Dittwar ist die Saison zu Ende gegangen. Besonders die Herren warteten mit starken Leistungen auf, so dass sie in der Schlusstabelle Platz zwei belegen.

Auch die Damen 1 erreichten mit einem starken dritten Platz den Klassenerhalt, das Saisonziel. Die Damen 2 hatten mit starker Konkurrenz zu kämpfen, so dass am Ende Platz sechs belegt wurde. Die ausgeglichenste Leistung zeigten die Damen 3, die mit drei Siegen und drei Niederlagen Rang vier belegen. Die beiden Mannschaften der U14m spielten dieses Jahr in der gleichen Gruppe und somit auch gegeneinander.

Am Ende erreichten sie die Plätze fünf (erste Mannschaft) und sechs (zweite Mannschaft). Die Junioren U18 bekamen es ebenfalls mit starken Gegnern zu tun, so dass ein sechster. Platz in der Tabelle zu Buche steht. Den Juniorinnen U18 gelangen drei Siege aus fünf Spielen und damit eroberten sie verdient den dritten Platz. Die Damen 40 und die Herren 55 (beide in Spielgemeinschaften) belegten am Ende die Plätze vier und fünf. Der Vorstand ist zufrieden mit dem Verlauf der vergangenen Saison, sieht aber für die nächsten Jahre noch Potenzial.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.08.2018