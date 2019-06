„Organspende“ im Mittelpunkt

Tauberbischofsheim.Eine Informationsveranstaltung zum Thema „Organspende“ veranstaltete die Nachbarschaftshilfe mit ihrer Vorsitzenden Brigitta Meuser, die auch als Referentin auftrat.

Dazu waren zahlreiche Interessierte in das Café Bohne in Tauberbischofsheim gekommen und hörten dort Details, die man sonst über Fernsehen, Presse und Rundfunk nicht, oder nur sehr spärlich erfahren könne, so die Referentin.

Thema kritisch betrachtet

Im Internet und in einschlägiger Literatur allerdings fänden sich zahlreiche, sehr differenzierte Informationen.

Brigitta Meuser setzte sich kritisch mit dem Thema Organspende auseinander und beschäftigte sich in ihrem Vortrag mit Komplexen wie dem „Hirntod“, dessen Definition und dem damit verbundenen „rechtlich für tot erklärt werden“ eines Patienten.

