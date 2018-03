OSI: Einzelne Mitarbeiter freigestellt

Der stillgelegte Schlachthof in Tauberbischofsheim. Hinter den Kulissen geht die Aufarbeitung des Tierschutz-Skandals weiter. © Fabian Greulich

Tauberbischofsheim.Nach der wegen Tierschutz-Verstößen erfolgten Schlachthof-Schließung ist auf dem Betriebsgelände Ruhe eingekehrt. Hinter den Kulissen geht die Aufarbeitung des Skandals jedoch weiter.

Am Tag fünf nach Bekanntwerden der massiven Verstöße gegen den Tierschutz im Schlachthof Tauberbischofsheim liefen bei der OSI-Gruppe mit Europa-Sitz in Gersthofen bei Augsburg am Montag die Drähte weiter

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.02.2018