Pädagoge mit Leib und Seele

Impfingen.Im Kreise seiner Familie mit Kindern und Enkelkindern, Verwandten und Freunden sowie vielen Gratulanten von ehemaligen Kollegen über Vertreter lokaler Vereine und Kirche bis hin zur Kommunalpolitik blickte Herbert Gagalick auf 80 Jahre erfülltes Leben zurück.

„Ich bin dankbar, dass ich diesen Tag so gesund feiern darf und frage mich eigentlich nur, wo die Zeit geblieben ist?“, so der Jubilar.

Im Jahre 1969 übernahm Herbert Gagalick als Schulleiter die Verantwortung für die Impfinger Grundschule. Als begnadeter Pädagoge führte er bis zu seiner Pensionierung Generationen von Impfingern und Hochhäusern auf ihren weiteren Lebensweg. Viele Eltern dachten gerne an ihre eigene Schulzeit unter Herbert Gagalick zurück, wenn sie ihre Kinder auch zu ihm in die Schule brachten. Doch nicht nur Pädagoge, auch Lektor in der Kirche, Pressewart für die örtlichen Vereine, Verantwortlicher für Schulgebäude und Gelände sowie Ratgeber und offenes Ohr für alle Impfinger waren nur einige der Aufgaben, die er als „Dorfschullehrer“ gerne übernahm. Bei ihm verbanden sich Beruf und Privates derart, dass er seine große Leidenschaft, die Imkerei, seinen Schülern direkt auf dem Schulgelände näher brachte.

Seit einem halben Jahrhundert beherbergt Herbert Gagalick mehrere Bienenstöcke im Garten der Grundschule. Auch lange nach seiner Pensionierung verdeutlicht er dort im Ferienprogramm jungen Menschen die Bedeutung der Bienen für Mensch und Natur.

„Herbert Gagalick hat Impfingen in den vergangenen 50 Jahren maßgeblich mitgeprägt. Sein Wirken reicht weit über den Schuldienst hinaus und wird unter anderem sichtbar, wenn man in der Dorfmitte das Kunstwerk ,Die sieben fetten und die sieben mageren Kühe‘ aus der biblischen Josefs-Geschichte erblickt, denn es ist ihm zu verdanken, dass es restauriert dort angebracht ist. Wir sind dankbar, dass sein Tatendrang auch mit 80 Jahren nicht nachlässt, sondern im kommenden Jahr mit einer Dokumentation ,50 Jahre lmpfinger Zeitgeschichte’ als Bilderbogen über das vielfältige Leben lmpfingens fortgeführt wird“, so Ortsvorsteher Dominik Carle in seiner Gratulation.

Gespannt erwarten die Impfinger dieses Buch mit vielen Presseberichten, Texten und Fotos, die Herbert Gagalick im Laufe der vergangenen 50 Jahre verfasst und gesammelt hat und die Zeugnis über ein reges Gemeindeleben und über die zahlreichen Aktivitäten der örtlichen Vereine, Organisationen und Gruppierungen geben. Vor allem aber stehen Menschen im Mittelpunkt, die durch ihr Wirken, sei es beruflich oder durch ehrenamtliches Engagement, in über 30 örtlichen Gruppierungen das Gemeindeleben geprägt haben. Den zahlreichen Glückwünschen schließen sich die Fränkischen Nachrichten natürlich gerne an.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018