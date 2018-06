Party und Tanz für den guten Zweck

Anzeige

Dazu kredenzten die Organisatoren feine Spezialitäten vom Riesen-Grill mit erfrischenden Getränken aus der Region.

„Wie jedes Jahr, werden die Einnahmen des Konzertes zu 100 Prozent in unsere lokalen Charity-Projekte fließen“, äußerten sich die Ausrichter auf der Bühne und holten daraufhin die Hauptband „The Uniques“ auf den Schauplatz.

Schon ab dem ersten Lied schwappte die ausgelassene und lockere Spielfreude der Bandmitglieder auf das Open-Air Publikum über. Kein Wunder, denn die Band und die Tauberbischofsheimer kennen und lieben sich schon von vielen vorherigen Veranstaltungen der letzten Jahre, zum Beispiel vom Altstadtfest der Kreisstadt.

Gelungene Zusammenstellung

Die gelungene Musikzusammenstellung aus Rock- und Pophits der verschiedensten Jahrzehnte – von Chaka Khan, über Michael Jackson bis hin zur englischen Punkrockband „Gossip“ – überzeugt das feiernde Publikum immer wieder.

„The Uniques“ stammen aus dem nahen Hohenloher und Heilbronner Raum und sprachen ihr Publikum gerne auf ihrem schwäbischen Dialekt an. Das schuf Authentizität und einzigartige Nähe. Aber vor allem durch ihre musikalischen Fertigkeiten auf hohem Niveau riss die Band die Menge mit. Obwohl „The Uniques“ ihre Musik „nur“ mit Akustik- und Bassgitarre, E-Piano und Cajon zum klingen brachten, war der Sound unglaublich rockig und voll.

Die beiden stimmgewaltigen Sängerinnen Vivian Kalmbach und Miriam Martin verstanden es zudem, ihr Publikum immer wieder zu animieren und eine ständige interaktive Kommunikation zwischen Bühne und Klosterhof aufrechtzuerhalten.

Bei dem Song „We are family“ von Sister Sledge sprach Vivian Kalmbach wortwörtlich „die Tauberbischofsheimer Großfamilie“ direkt an – und sogar von den letzten Reihen war der gesungene Ausruf „We are family“ mit Begeisterung zu vernehmen.

In wechselnden Besetzungen gaben die „Uniques“ daraufhin ihr großzügiges Programm bis in die Nacht hinein zum Besten. Das bunt aus allen Altersschichten zusammengewürfelte Publikum tanzte und feierte ausgelassen mit.

Das Erfolgskonzept, gute Musik bei einem schönen Abend in besonderer Atmosphäre zu erleben und dazu noch etwas Gutes zu tun, stieß wiederholt auf großes Interesse der Tauberbischofsheimer Bevölkerung.

Und es gibt schon weitere Pläne für eine Charity-Veranstaltung: Im November will der Round Table 172 einen Comedy-Abend in der Tauberbischofsheimer Stadthalle veranstalten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.06.2018