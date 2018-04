Passanten mit Wasser bespritzt

Anzeige

Tauberbischofsheim.Nachdem eine Frau am Sonntagabend versucht hat, Passanten am Krötenbrunnen in der Tauberbischofsheimer Fußgängerzone mit Wasser zu bespritzen, nahmen Polizeibeamte sie in Gewahrsam. Zunächst hatte die offensichtlich alkoholisierte 53-Jährige eine Rechnung in einer Gaststätte nicht beglichen. Dann belästigte die polizeibekannte Frau Vorbeilaufende an der Hauptstraße mit einer kühlen Dusche, die von den betroffenen Personen allerdings nicht erwünscht war. Polizeibeamte brachten die zum Teil aggressive 53-Jährige in eine psychiatrische Klinik. Auf dem Weg dahin bespuckte die Frau die Polizeibeamten und verunreinigte den Streifenwagen.