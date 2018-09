Per Smartphone das Parkticket lösen

Tauberbischofsheim.Die Stadt Tauberbischofsheim bietet ihren Einwohnern und Besuchern seit Anfang September einen digitalen Service an, der den Parkschein-Kauf deutlich vereinfacht: Wer will, kann die Parkgebühren nun bargeldlos und ohne Registrierung über die Smartphone-App „travipay“ oder per SMS bezahlen. Nach wie vor können die Tickets aber auch auf dem herkömmlichen Weg am Automaten gelöst werden.

Kostenlose App

Möglich ist die Nutzung an allen öffentlichen, kostenpflichtigen Parkplätzen in der Stadt. Das System der Firma sunhill technologies ist nicht nur in Tauberbischofsheim, sondern auch in Würzburg, Bamberg, Nürnberg und vielen anderen Städten nutzbar. Die kostenlose App zeigt dem Nutzer mittels GPS den nächstgelegenen Parkplatz und automatisch die richtige Parkzone an. Die Parkgebühr wird einfach mit einem „Klick“ bezahlt – über die Mobilfunkrechnung, per Kreditkarte oder per Lastschrift. Auf die Einhaltung der Höchstparkdauer achtet das System automatisch. Dieser Service ist ohne Registrierung an über 150 Standorten in Deutschland möglich. Zusätzlich zur App „travipay“ kann per SMS bezahlt werden.

Zum Lösen eines digitalen Parktickets wird eine SMS mit dem Inhalt „Kfz-Kennzeichen.Parkdauer“ an die am Parkplatz ausgeschilderte Kurzwahlnummer (in Tauberbischofsheim: 910625, 910626, 910627, 910628) gesendet. Weitere Informationen sind an den Parkscheinautomaten angebracht.

„Tauberbischofsheim bietet seinen Bürgern mit ,travipay‘ einen einfachen und komfortablen Zusatzservice an, der gegenüber dem Papierparkschein zahlreiche Vorteile hat“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Ohne Umwege

So würden die Umwege zum Automaten und die Suche nach passendem Kleingeld wegfallen, der Parkvorgang könne unabhängig vom Aufenthaltsort des Autofahrers verlängert werden, kurz vor Ablauf der Parkzeit erhalte der Nutzer eine Erinnerungs-Nachricht und bei einer freiwilligen Registrierung könne der Nutzer zudem einen anderen Bezahlkanal (Sepa oder Kreditkarte) hinterlegen. Die anfallenden Kosten entsprechen beim Handyparken der kommunalen Parkgebührenordnung plus einer Servicegebühr (14 Cent plus 14 Prozent der Parkgebühr). Diese Gebühr ist im angezeigten Preis in der App schon enthalten.

Auch auf dem Tauberbischofsheimer Marktplatz funktioniert das System bereits. „Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass Parken hier nur auf den Stellplätzen auf der östlichen Seite (Post) für maximal eine Stunde gestattet ist. Parken außerhalb der markierten Flächen ist nicht gestattet, die Musterung des Marktplatzes gilt nicht als Parkkennzeichnung“, so die Verantwortlichen.

