Persönlicher Zusammenhalt als Stärke

Geschäftsführer Carsten Sans sieht diese Auszeichnung als Bestätigung für den offenen, kommunikativen und familiären Umgang miteinander. Der persönliche Zusammenhalt reicht weit über das Berufliche hinaus, wie gemeinsame private Unternehmungen oder auch der Wunsch der Belegschaft nach gemeinsamen Aktivitäten außerhalb des Büroalltags beweisen, so Sans.

Die Führungskultur des Hauses sei auf Kooperation angelegt, deshalb werden die Führungsleitlinien auch in Arbeitskreisen erarbeitet und von den Mitarbeitern diskutiert und bewertet. „Eine gute Kultur und eine lebendige Kommunikation liefern die besten Impulse für eine nachhaltige Entwicklung sowohl jedes Einzelnen als auch unseres gesamten Unternehmens“ ergänzt Carsten Sans.

Grundsätzlich sei für ihn jede Beziehung langfristig gedacht – und könne schon mit einer Patenschaft in der Ingenieurausbildung oder gar einem Schülerpraktikum beginnen. Das gilt natürlich auch für die acht Auszubildenden, die möglichst übernommen werden sollen, und endet für Mitarbeiter mit dem Renteneintritt nach im Einzelfall mit mehr als 45 Berufsjahren im Unternehmen.

Flexible Arbeitszeitmodelle

Ein wichtiges Element der Zukunftsorientierung sei eine familienbewusste Personalpolitik mit individuellen Homeoffice-Arbeitsplätzen und gleichzeitig flexiblen Arbeitszeitmodellen, dank der Beruf, Freizeit und Familie möglichst eigenverantwortlich gestaltet werden können. Außerdem werde die individuelle Vorruhestandsphase gemeinsam geplant, und auch Führungskräfte würden sich schrittweise zurückziehen und ihre Nachfolger langfristig einarbeiten. Nicht zuletzt, um den Übergang auch für die Kunden nahtlos zu gestalten und das vorhandene Wissen für das Unternehmen zu bewahren und weiter auszubauen.

120 Bewerber

Für die aktuelle „Top Job“-Runde haben sich 120 mittelständische Firmen beworben. 85 Unternehmen dürfen nun für die nächsten zwei Jahre das Siegel tragen. Insgesamt wurden 19 841 Mitarbeitende befragt, davon arbeiten rund 57 Prozent in Familienunternehmen. Unter den besten Arbeitgebern befinden sich 25 nationale und 6 Weltmarktführer.

Im Durchschnitt beschäftigen die Unternehmen 414 Mitarbeiter und die Frauenquote in Führungspositionen liegt bei durchschnittlich 28 Prozent.

Seit 2002 arbeiten mittelständische Unternehmen mit „Top Job“ an ihren Qualitäten als Arbeitgeber. Zu dem Projekt gehört auch ein Siegel, mit dem die besten Arbeitgeber ihre Qualitäten sichtbar machen. Die Organisation obliegt der zeag GmbH – dem Zentrum für Arbeitgeberattraktivität mit Sitz in Konstanz am Bodensee.ner.de).

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.03.2018