„Perspektiven für die Jugend wichtig“

Welchen Standpunkt vertreten die bei der Gemeinderatswahl antretenden Listen zu wichtigen Themen der Stadt? Die FN fragten bei den Fraktionen nach.

Tauberbischofsheim. Bei den Kommunalwahlen am 26. Mai wird der Gemeinderat der Kreisstadt Tauberbischofsheim neugewählt. Drei Listen gehen an den Start, die bereits jetzt in dem Gremium vertreten sind: CDU, Bürgerliste und die Unabhängigen

...