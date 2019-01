Pfadfindergruppe neu gegründet

Tauberbischofsheim.Die evangelische Kirchengemeinde Tauberbischofsheim bietet in Kooperation mit der Liebenzeller Gemeinschaft seit Dezember ein neues Angebot für Kinder an. Die Pfadfindergruppe „Die wilden Kaninchen“ richtet sich an Kinder von der ersten bis zur fünften Klasse, unabhängig von deren Konfession. Die Gruppe trifft sich einmal im Monat samstags am evangelischen Gemeindezentrum in der Würzburger Straße von 14 bis 17 Uhr. Die nächsten Termine finden am 19. Januar, 16. Februar, 16. März und am 18. Mai statt. Das Team der „wilden Kaninchen“ sucht noch Mitarbeiter, die Lust auf Outdoor-Aktivitäten und Arbeit mit Kindern haben. Informationen bei Martin Huß unter Telefon 07931/1215135.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019