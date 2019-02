Pfarrer Stühlinger hört schon im September auf

Tauberbischofsheim.Sabine Ahrberg, Vorsitzende der Gemeindeversammlung, freute sich, dass die Resonanz groß war und viele Teilnehmer nach Tauberbischofsheim gekommen waren.

Kandidaten für Wahlen gesucht

Zunächst ließ sie Pfarrer Gerd Stühlinger zu Wort kommen, der das Wichtigste aus dem Kirchengemeinderat berichtete.

Dabei ging es hauptsächlich um die bevorstehenden Wahlen zum Kirchengemeinderat am ersten Advent dieses Jahres. Dazu warb er, sich – auch ohne persönlich angefragt zu sein – als Kandidat dafür zu melden.

„Wir brauchen auch gerade junge Menschen in diesem Gremium“, so Stühlinger. „Denn gerade ihre Anliegen, Vorstellungen und Wünsche sind uns wichtig. Gemeinde kann am besten im Zusammenwirken von Jung und Alt gelingen.“

Benötigt werde für die Wahlen auch ein Wahlausschuss, der sich im Vorfeld um alle Formalien kümmert. Gewählt wird nur per Briefwahl, die Unterlagen dazu werden diese Mal in Karlsruhe erstellt und direkt an die einzelnen Haushalte versandt, somit hat das Pfarramt damit keine Arbeit.

Ausblick

Auch das „Liegenschaftsprojekt“ wurde angesprochen, also die Überprüfung aller kirchlichen Gebäude auf ihre Notwendigkeit und Nutzung hin („Es ist wichtiger, Geld für Menschen als für Steine auszugeben“).

Dann gab es noch einige Termine fürs laufende Jahr: Am 7. April wird die Jubelkonfirmation (dieses Mal mit drei Jahrgängen) gefeiert und Stühlinger bat darum, Betroffene darauf hinzuweisen, denn bei Menschen, deren Konfirmation nicht in Tauberbischofsheim stattgefunden hat, lägen hier häufig keine Daten dazu vor. Die Konfirmation der jungen Menschen ist am Samstag, 11. Mai.

Das Gemeindefest wird am 30. Juni gefeiert, dieses Mal mit Beteiligung der Bonifatiusgemeinde. Hingewiesen wurde dann noch von Sabine Ahrberg auf die Bücherei („Wir haben eine gute Auswahl“), von Bezirksdiakonin Petra Herold zum „See You“ Gottesdienst (am 16. März und 10. Mai) und zum Weltgebetstag (Slowenien) am 1. März im Winfriedheim. Und dann gab es lange Gesichter.

Früher in Ruhestand

Pfarrer Gerd Stühlinger erklärte den Anwesenden, dass er nicht 2020, sondern schon Ende September 2019 in den Ruhestand gehen werde.

So freute man sich zwar mit Pfarrer Stühlinger auf seine bald arbeitsfreie Zeit, bedauerte aber auf der anderen Seite außerordentlich seinen Weggang. aba

