Pflanzenbörse kam gut an

Dittwar.Bei schönstem Sonnenschein fand vor dem Dorfmuseum die von Mitgliedern des Heimat- und Kulturvereins Dittwar organisierte Premiere einer Pflanzenbörse statt. Bereits zu Jahresbeginn waren die Hobbygärtner Dittwars gebeten worden, überzählige Pflänzchen, Blumen oder Stauden für diese Aktion zur Verfügung zu stellen, um diese dann gegen eine Spende an Jedermann abgeben zu können.

Und der Aufruf trug Früchte. Eine große Zahl von Gemüse- und Zierpflanzen wurde abgegeben und auf mehreren Tischen dekorativ platziert. Zudem bestand die Möglichkeit, verschiedene Nistkästen und Bienenhotels, die von der Caritas-Werkstätte Gerlachsheim produziert worden waren, zu kaufen.

Die zahlreichen Besucher der Pflanzenbörse – es kamen auch einige von außerhalb – nahmen die Angebote dankbar an und zeigten sich sehr spendierfreudig. Am Ende waren etwa 200 Euro in der Spendenkasse. Dieses Geld wird für eine gemeinnützige Aktion in Dittwar verwendet.