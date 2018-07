Pkw auf Parkplatz beschädigt

Anzeige

Tauberbischofsheim.Unbekannte beschädigten zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 2 Uhr, einen Audi, der auf Parkplatz eines Discounters in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim abgestellt war, wie nun gemeldet wurde. Der Besitzer des Autos befand sich während des Vorfalls auf dem Altstadtfest. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er mehrere Dellen und großflächige Spuren von weißem Pulver im Bereich der Beifahrertüre fest. Was es mit dem weißen Pulver auf sich hat, ist der Polizei bisher nicht bekannt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.