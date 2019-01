Platz sieben beim Umweltpreis belegt

Tauberbischofsheim/Freiburg.Christiane Fiedler, Religionslehrerin an der Grundschule am Schloss in Tauberbischofsheim, hat mit ihrer Klassenstufe drei beim Umweltpreis 2018 der Erzdiözese den siebten Platz belegt. Erzbischof Stephan Burger zeichnete die Preisträger nun in Freiburg aus.

Das Preisgeld in Höhe von 600 Euro gewannen Christiane Fiedler sowie ihre Schüler für einen besonderen Religionsunterricht: Sie stellten sich die 26 Kinder der Aufgabe „Zukunft säen – Welt fair-ändern!“. Über 16 Themen wurden dabei behandelt – vom Wasserverbrauch über die Produktion von Kleidern, dem fairen Handel, zur Landwirtschaft und dem Umgang mit Nutztieren bis zum Plastikmüll. Mit Informationen, Texten, Geschichten und Liedern stellten sich die Schüler den Themen und setzten sich mit Fragen wie „Was kann ich tun?“ und „Wo sollte ich umdenken?“ auseinander.

Bei der Verleihung des Umweltpreises präsentierte Erzbischof Burger seine Vision einer klimaneutralen Erzdiözese Freiburg bis 2030: „Die klimaneutrale Erzdiözese schon für 2030 anzustreben ist eine freie, bewusste und souveräne Entscheidung. Sie könnte zu einer Aufbruchsstimmung führen für eine zukunftsfähige Kirche und einen Beitrag leisten für eine intakte Natur und Kultur.“ Es bedürfe dabei den Einsatz aller, um dieses Ziel zu erreichen, so der Erzbischof weiter: „Wir alle sind gefragt, jeder kann sich fit machen, jeder darf und soll sich einbringen. Ein Zusammenspiel von Pastoral, Bildung und Verwaltung ist nötig und erwünscht und bringt uns zum Ziel.“

Den ersten Preis gewann der Förder- und Betreuungsbereich St. Klara des Caritasverbandes Singen-Hegau mit einem Prozess zur Wiederverwertung von Papier sowie der Produktion von anspruchsvollen Schmuckkarten unter Einbeziehung der betreuten Menschen. Den zweiten Platz erreichte das Kinderhaus Fürstin Eugenie Hechingen für die Durchführung einer Umweltwoche zum Thema „Müll und Müllvermeidung“. Mit dem dritten Preis wurden die Ministranten aus Bottenau, Nußbach, Stadelhofen und Zusenhofen ausgezeichnet. Unter dem Motto „Schwarzwald – des isch MINI Heimet!“ gestalteten sie ein Ferienlager im Zeichen der Nachhaltigkeit und verpflegten die 80 Teilnehmer fast ausschließlich mit ökologischen, fairen und regionalen Lebensmitteln.

Weitere Preise gingen an die Karl-Rolfus-Schule Herten und die Bienenfreunde Rheinfelden (Selbstbaukurs von Bienenstöcken), die Pfarrgemeinde Guter Hirte Mannheim (Ideenwerkstatt zur Züchtung von Kartoffeln), die Seelsorgeeinheit Markdorf (CKD-Kleiderladen), die Kirchengemeinde St. Wendelin in Forbach-Weisenbach (Errichtung einer Solartankstelle), das Gymnasium St. Paulusheim Bruchsal (ökologisches, ökonomisches, ökumenisches und örtliches Engagement für den Umweltschutz) und die Heimschule Lender in Sasbach (spezieller Landschulheimaufenthalt zum Thema „Nachhaltigkeit erkunden und erleben“). Einen Sonderpreis erhielt die Seelsorgeeinheit Überlingen für die Entwicklung eines dauerhaft verwendbaren Kollektentransportbeutels.

Zum 13. Mal hat die Erzdiözese ihren Umweltpreis für innovative Projekte verliehen. Aus den 27 Bewerbungen hat eine Jury elf Preisträger ermittelt. Das Preisgeld beträgt 15 000 Euro. Die Erzdiözese würdigt mit ihrem Umweltpreis seit 1994 alle zwei Jahre den Einsatz für die Bewahrung der Schöpfung. In den 24 Jahren wurden 138 Projekte und Initiativen mit Preisen in Höhe von 109 100 Euro ausgezeichnet. pef

