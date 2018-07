Platzkonzert mit vielen Gästen

Anzeige

Tauberbischofsheim.Ein Platzkonzert findet am Samstag, 14. Juli, wieder auf dem Tauberbischofsheimer Marktplatz statt. Beim vierten Platzkonzert des Jahres unterhalten der Spielmannszug Tauberbischofsheim, der Volkstanzkreis Tauberbischofsheim sowie die Garde der FG Bischemer Kröten und die Hip-Hop-Gang vom Sportstudio Muskelkater. Als regelmäßiger Gast bei den monatlichen Platzkonzerten hat sich der Winzerhof Wille aus Dittwar angemeldet. Zusätzlich werden die Mitarbeiter der Städtischen Mediothek den Sommerleseclub vorstellen. Auch die Kontaktstelle Frau und Beruf Heilbronn-Franken mit Büro in Tauberbischofsheim stellt sich vor und informiert über ihre Beratungsarbeit rund um das Thema „Frau und Beruf“. Weitere Platzkonzerte finden am 4. August, 1. September und 6. Oktober statt. Interessierten Vereinen, Organisationen und Einrichtungen wird angeboten, sich im Rahmen der weiteren Platzkonzerte auf dem Marktplatz zu präsentieren. Hierzu kann man sich bei der Tauberbischofsheimer Stadtverwaltung, Helga Hepp, Telefon 0 9341/80325, melden. Bild: Stadt Tauberbischofsheim