Platzkonzert-Saison startet heute

Tauberbischofsheim.Die Tauberbischofsheimer Platzkonzertreihe startet am heutigen Samstag. Die Besucher werden an insgesamt sieben Samstagen mit Tanzeinlagen und schmissigen Weisen in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz unterhalten. Zum Auftakt zeigt der Volkstanzkreis von 10.30 Uhr bis 12 Uhr sein Können und die Musikkapelle Hochhausen verwöhnt mit harmonischen Klängen. Zum Auftakt präsentiert sich außerdem der Winzerhof Wille aus Dittwar. Unter dem Motto „probieren, schmecken und erleben“ gibt es Informationen zum Winzerhof und natürlich die Gelegenheit, sich von der Weinqualität persönlich zu überzeugen. Weitere Platzkonzerte finden am 5. Mai, 6. Juni, 14. Juli, 4. August, 1. September und 6. Oktober statt. Interessierte Vereine, Organisationen und Einrichtungen können sich im Rahmen der weiteren Platzkonzerte auf dem Marktplatz präsentieren. Anmeldung und Information bei der Stadtverwaltung, Fr. Hepp, Telefon 0 93 41 / 8 03 25. Bild: Stadt Tauberbischofsheim