Platzkonzerte starten am Samstag wieder

Tauberbischofsheim.Die beliebte Tauberbischofsheimer Platzkonzertreihe startet wieder am morgigen Samstag. Die Besucher der Kreisstadt werden an insgesamt sieben Samstagen jeweils von 10.30 bis 12 Uhr mit Tanzeinlagen und schmissigen Weisen auf dem Marktplatz unterhalten. Zum Auftakt zeigt der Volkstanzkreis sein Können, und die Musikkapelle Distelhausen verwöhnt mit harmonischen Klängen. Auch der Winzerhof Wille aus dem Weinort Dittwar ist wieder mit dabei. Vereinen, Organisationen und Einrichtungen bietet die Stadt an, sich im Rahmen der weiteren Platzkonzerte auf dem Marktplatz zu präsentieren. Weitere Informationen bei Helga Hepp, Telefon 09341/80325. Bild: Stadt Tauberbischofsheim

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.04.2019