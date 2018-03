Podiumsdiskussion zum Schlachthof

Anzeige

Tauberbischofsheim.Der Verein Soko Tierschutz möchte einen Diskurs und Veränderung fördern, anstatt darauf zu warten bis die nächsten Missstände aufgedeckt werden. Dazu veranstaltet der Verein für Bürger von Tauberbischofsheim sowie allen Interessierten eine Podiumsdiskussion am morgigen Sonntag im „Adlerhof“ in der Bahnhofstraße 18 in Tauberbischofsheim ein.

Thema soll sein: „Tierquälerei in Schlachthöfen – Was für Lösungen gibt es?“ Der Einlass beginnt um 17.30 Uhr, die Veranstaltung um 18 Uhr.

Soko Tierschutz hat Vertreter aus Politik, Industrie und Behörden eingeladen, an der Podiumsdiskussion teilzunehmen und erwartet mit Spannung, welche Personen kommen werden und sich den Fragen der Bevölkerung stellen.