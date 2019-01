Polizei hat inzwischen fünf Zeugen ermittelt

Tauberbischofsheim.Auch am zwölften Tag nach dem Verschwinden des 13-jährigen Mädchens, das am späten Nachmittag des 9. Januar von der Nordbrücke in die Tauber stürzte, blieb die Suche der Polizei ohne Erfolg. Nachdem am Wochenende erneut Spürhunde und Taucher die Tauber zwischen der Brücke in Tauberbischofsheim und Hochhausen absuchten (die FN berichteten), kam am Montag zum wiederholten Mal ein Hubschrauber zum Einsatz. Außerdem suchten Kräfte des Polizeireviers Tauberbischofsheim die Uferbereiche ab.

„Leider gibt es bislang immer noch keine Spur von dem Mädchen“, sagte Gerald Olma, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, am Montag im Gespräch mit den FN. Nach wie vor gehe man sicher davon aus, dass die Vermisste in die Tauber gefallen ist. „Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass es anders gewesen sein könnte“, so Olma. Inzwischen gebe es fünf Zeugen, die am 9. Januar den Sturz einer Person in den Fluss beobachteten. Alle fünf bestätigten den Hergang auf der Brücke. Dadurch könne auch ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden.

Die Polizei werde weiter nach dem Mädchen suchen, betonte Olma. Vor allem neuralgische Punkte wie Wehre und Engstellen der Tauber würden regelmäßig kontrolliert. Jedem neuen Hinweis gehe man sofort nach.

Info: Wer verdächtige Wahrnehmungen macht, soll sich unter Telefon 09341/810 melden oder den Notruf (110) wählen.

