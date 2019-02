Polizei hofft auf Hinweise

Tauberbischfosheim.Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim ermittelt nach einem Überfall auf ein Spielcasino am 27. Januar in der Alten Wertheimer Straße in Tauberbischofsheim nach wie vor mit Hochdruck. Ein Unbekannter betrat damals maskiert und mit einer Pistole bewaffnet das Spielcasino und bedrohte einen Angestellten mit der Waffe, so dass er ihm Geld in einer weiß-orangefarbene Plastiktüte ausgehändigt hat.

