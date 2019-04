Polizei sucht drei junge Männer

Tauberbischofsheim.Eine aufmerksame Zeugin hat in der Nacht zum Donnerstag die Polizei verständigt, um zwei Sachbeschädigungen in Tauberbischofsheim zu melden. Drei junge Männer hatten gegen 2.30 Uhr in der Hochhäuser Straße hinter dem Bahnhof die Außenspiegel von zwei Fahrzeugen abgetreten.

Auf Höhe der Speerstraße verlor die Zeugin die Gruppe aus den Augen. Nun sucht die Polizei nach den drei Unbekannten. Alle sind circa 16 bis 19 Jahre alt, schlank und trugen weiße Turnschuhe. Zwei der Männer sind etwa 1,70 Meter groß, der dritte ist etwas größer und hat blonde Haare sowie einen Topfschnitt bis zu den Ohren mit einem Mittelscheitel. Einer der anderen beiden trug einen kurz rasierten schwarzen Vollbart und eine schwarze Bomberjacke. Der andere hatte ein Kappe auf.

