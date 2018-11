Polizei sucht Geschädigte

Tauberbischofsheim.Nach einem Einparkunfall am Montag, gegen 19.15 Uhr ist eine geschädigte Autofahrerin in Tauberbischofsheim einfach weitergefahren. Ihr gelber Renault mit dem Teilkennzeichen TBB-U ?? war am Fahrbahnrand des Schafwegs abgestellt, als ein 62-jähriger Fahrzeugführer seitwärts daneben einparken wollte. Dabei streifte er mit seinem VW Golf den Renault und beschädigte ihn vermutlich an der linken vorderen Ecke. Nachdem der Mann seinen Pkw schließlich abgestellt hatte, stieg eine Frau in den von ihm zuvor beschädigten Pkw ein und fuhr davon. Offenbar hatte sie den Unfallschaden nicht bemerkt. Die Geschädigte sowie Zeugen zu dem Vorfall sollten sich unter der Telefonnummer 09341/ 810, bei der Polizei melden.

