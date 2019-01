Polizei sucht Spaziergänger

Tauberbischofsheim.Die Suche nach dem 13-jährigen Mädchen, das am vergangenen Mittwoch von der Nordbrücke in Tauberbischofsheim stürzte, blieb bisher erfolglos. Aufgrund des Hochwassers der Tauber kann im Moment nur eingeschränkt weitergesucht werden. Polizeikräfte des örtlichen Reviers suchten die Uferbereiche der Tauber auch am Montag und Dienstag zu Fuß ab.

„Das Mädchen konnte bis jetzt nicht aufgefunden werden. Weitere Suchmöglichkeiten sind aufgrund der aktuell hohen Pegelstände der Tauber zum jetzigem Zeitpunkt begrenzt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei vom Dienstagnachmittag.

Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim sucht in diesem Zusammenhang nach wie vor Zeugen. Wie die Polizei nun mitteilt, ist am Mittwochabend, 9. Januar, zwischen 16.30 und 17.30 Uhr, im Bereich der Nordbrücke ein Spaziergänger gesehen worden.

Der Mann ist zusammen mit einem etwa zwei Jahre alten Kleinkind an der Hand spazieren gegangen. Dieser Spaziergänger wird als circa 1,80 Meter großer und etwa 50 Jahre alter Mann beschrieben.

