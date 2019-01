Polizei sucht Spaziergänger

Tauberbischofsheim.Nach einem Raubüberfall auf ein Spielcasino in der „Alten Wertheimer Straße“ in Tauberbischofsheim am Sonntagmorgen (die FN berichteten), sucht die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim dringend nach einem männlichen Zeugen. „Wie im Rahmen der bisherigen Ermittlungen bekannt wurde, lief der bislang unbekannte Täter unmittelbar vor der Tatausführung fast gleichzeitig mit einem Spaziergänger mit Hund in Richtung des Spielcasinos“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Der Spaziergänger und weitere Zeugen sollen sich bei der Kriminalpolizei in Tauberbischofsheim unter Telefon 09341/810 melden.

