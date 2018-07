Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Tauberbischofsheim.Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Mittwoch zwischen circa 7.30 Uhr und 14.30 Uhr in der Wolfstalflurstraße in Tauberbischofsheim. Eine Mercedes-Fahrerin parkte ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 1. Nachdem sie um 14.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen Schaden hinten links im Bereich der Stoßstange fest. Anhand von Lackanhaftungen ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen blauen Pkw handeln könnte. An dem Mercedes ist ein Schaden von circa 1500 Euro entstanden.

Zeugen sollen sich mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/811211, in Verbindung setzen.