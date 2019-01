Polizei sucht Zeugen

Tauberbischofsheim.Bereits am Freitagnachmittag, zwischen 12.40 und 13 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Super-/Drogeriemarkts in der Pestalozziallee in Tauberbischofsheim ein Verkehrsunfall, dessen Verursacher offenbar einen VW-Crafter fuhr. Zumindest deuten aufgefundene Spiegel und Plastikteile an der Unfallstelle darauf hin.Vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit diesem Crafter beschädigte der Unbekannte einen dort geparkten VW-Mulitvan ebenfalls amSpiegel. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt.

Zur gleichen Zeit am Freitagmittag wurde ein Mercedes-Sprinter in der Hauptstraße beschädigt. Dieser stand ordnungsgemäß auf den Parkplätzen am rechten Fahrbahnrand auf Höhe von Gebäude 96. An diesem Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beläuft sich hier auf 350 Euro. Aufgefundene Splitterteile könnten wiederum von einem VW-Crafter stammen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.01.2019