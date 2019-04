Polizei warnt vor Gewinnversprechen

Main-Tauber-Kreis.Immer wieder fallen besonders ältere Menschen auf Betrüger herein, die per E-Mail einen großen Lotterie-Gewinn versprechen. In einer Gemeinde im Main-Tauber-Kreis erhielt ein über 80-Jähriger eine solche Mail, in der ihm ein Gewinn von 1,2 Millionen Euro versprochen wurde. Allerdings müsse er vorher die Annahmeerklärung nach Spanien schicken und 520 Euro Banksteuer bezahlen. Er bezahlte und bekam allerdings nicht seinen Gewinn, sondern eine weitere Steuerforderung über 6200 Euro. Diesen Betrag wollte er aber nicht bezahlen, weshalb ein Mann anrief und mit ihm verhandelte. Bis 2000 Euro ließ sich der Unbekannte herunterhandeln, der Senior zahlte auch diesen Betrag nicht, woraufhin der Kontakt wohl abbrach. Die Polizei warnt vor solchen Betrügern, die hohe Gewinne versprechen und vermeintlich niedrige Steuer- oder Gebührenzahlungen im dreistelligen Bereich verlangen. Solche Mails sollten nicht beantwortet werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019