Pop- und Gospelchor Sunray gastierte in Tauberbischofsheim

Tauberbischofsheim.„God Gave Me A Song – Gott gab mir ein Lied“ – unter diesem Motto gab der Pop- und Gospelchor der evangelischen Kirchengemeinde Tauberbischofsheim in der Christuskirche sein erstes eigenes Konzert. Nach zwei Doppelkonzerten in den vorangegangenen Jahren mit Deborah Woodsen und „So Gospeliscious“ gestaltete dieses Mal Sunray alleine mit seinen mitreißenden Sängerinnen einen abwechslungsreichen Abend. Begleitet von Cajon, Piano, Saxophon, Gitarre, Querflöte und Percussion und auch mal ganz a-capella sangen sich Sunray durch das „Best Of“ ihres Repertoires. Aktuelle Songs aus der Feder verschiedener Stars der internationalen Gospelszene ließen schnell den Funken überspringen. Ruhige Balladen und Texte zur Jahreslosung „Quelle des Lebens“ rundeten das 90-minütige Programm ab. Nach dem gelungenen Abend freut sich Sunray auf sein nächstes Konzert am 15. April in Kirchheim. Bild: Sunray