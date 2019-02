Positive Drogentests bei Autofahrern

Tauberbischofsheim.Bei einer Verkehrskontrolle stoppte die Polizei am Donnerstag zwei Autofahrer. Gegen 12 Uhr überprüften die Beamten eine junge Frau. Bei der 26-Jährigen bestand der Verdacht, dass sie unter der Einwirkung von Drogen stand, weshalb ein entsprechender Test bei ihr durchgeführt wurde. Obwohl die junge Frau den Rauschgiftkonsum bestritt, reagierte der Test positiv auf Amphetamine. Sie musste mit zur Blutprobe. Am Abend ging den Ordnungshütern ein Mercedes-Fahrer ins Netz. Bei ihm zeigte der Drogentest den Konsum von Speed und Cannabis an. Auch für den 48-Jährigen war die Fahrt beendet. Bei ihm folgte ebenfalls eine Blutentnahme. Beide Verkehrsteilnehmer erwartet nun eine entsprechende Anzeige.

