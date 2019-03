Posten des Jugendleiters wieder besetzt

Bei der Jahreshauptversammlung des TSV Dittwar standen auch Wahlen und Ehrungen an. Der Posten des Jugendleiters wurde wieder besetzt.

Dittwar. Auf der Tagesordnung der Versammlung in der Muckbachhalle standen Neuwahlen, die Berichte der einzelnen Abteilungen, eine Satzungsänderung und Ehrungen. Nach dem Totengedenken für die verstorbenen Vereinsmitglieder folgte das Grußwort des Ortsvorstehers Carsten Lotter. Er ging besonders auf den demografischen Wandel und die Probleme in der Vereinsarbeit ein.

Muckbachstüble saniert

Vorsitzender Mathias Lotter hielt Rückschau auf das vergangene Jahr. Neben den sportlichen Aktivitäten der einzelnen Abteilungen gab es wieder einige Ereignisse, die vom TSV durchgeführt und unterstützt wurden. Größter Kraftakt war die Sanierung des Muckbachstübles.

Für 2019 stehen wieder eine Maiwanderung, die Unterstützung des Dorffests, das Kinderspielfest und eine Halloweenparty auf dem Plan. Zusätzlich wird an Ostersonntag ein Mittagsmenü angeboten. Im Sommer steht die Sanierung der Umkleide- und Schiedsrichterkabinen auf dem Programm. Im Großen und Ganzen sind die Vorsitzenden mit dem abgelaufenen Jahr zufrieden. Mathias Lotter bedankte sich bei den Mitgliedern für den Einsatz, die Arbeit und das Engagement im letzten Jahr und freut sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Mehr Mitglieder

Schriftführerin Natascha Lotter berichtete über die aktuellen Zahlen des Vereins. Zum 1. Januar 2019 zählte der TSV Dittwar 373 Mitglieder – sieben mehr als 2018. Die Zahl der jugendlichen Mitglieder reduzierte sich um fünf Mitglieder von 45 auf 40. Die Abteilung Fußball hat aktuell 264 Mitglieder, die Tennisabteilung 85 Mitglieder und die Abteilung Turnen 73 Mitglieder.

Der Kassenbericht 2018 wurde von Kassiererin Stefanie Lotter vorgetragen. Die beiden Kassenprüfer Herbert Lotter und Tobias Zegowitz bescheinigten ihr eine einwandfreie Kassenführung.

Turnabteilung

Sabina Hörner trug den Bericht der Turnabteilung vor. Sie blickte auf ein erfolgreiches Sportjahr zurück. Das Turnen bietet für die Frauen neben den sportlichen Aktivitäten auch einen sozialen Treffpunkt. Neben den bisherigen Angeboten findet seit Februar zusätzlich ein sehr gut besuchter Pilates-Kurs statt. Durch dieses neue Angebot erhofft man sich viele neue und vor allem jüngere Vereinsmitglieder anzusprechen.

Die zweitägige Radtour war mit 17 Teilnehmerinnen und 145 zurückgelegten Kilometern wieder ein tolles Event.

Fußball

Den Bericht der Damenmannschaft trug Susanne Hammrich vor. Die Saison 2017/18 ging für die Spielgemeinschaft Dittwar/Tauberbischofsheim auf dem dritten Tabellenplatz zu Ende. Zum Bedauern des TSV wechselte nach der Saison die torgefährlichste Stürmerin Johanna Kuhn berufsbedingt zum SSV Waghäusl und kann nur noch im Rahmen des Zweitspielrechts ab und an unterstützen. Weitere Spielerinnen mussten verletzungsbedingt oder aufgrund Umzugs verabschiedet werden. Doch es kamen Spielerinnen aus den Jugendmannschaften aus Tauberbischofsheim und Umgebung sowie altbekannte Spielerinnen aus dem damaligen Verbund mit Schwabhausen hinzu.

Der bisherige Trainer Joachim Göller beendete bei der SG seine Trainertätigkeit mit dem Ende der Saison 2017/18. Nachfolger ist André Dörr aus Höpfingen. Zum Trainerteam gehören zudem Janin Faulhaber als Co-Trainerin sowie die beiden Betreuerinnen Stefanie Hartnagel und Susanne Hammrich.

Sportlich läuft es durch den engen Kader und die Neuzugänge nicht so gut wie in den vergangenen Jahren. Aktuell steht die SG nach zwölf Spieltagen auf dem sechsten Tabellenplatz. Ziel ist es das Niveau zu verbessern.

Der Bericht der Altherren-Abteilung erfolgte durch Werner Both. Im sportlichen Bereich setze sich der Negativtrend fort. Von den sieben vereinbarten Spielen konnten nur vier ausgetragen und lediglich ein Spiel gewonnen werden.

Daher wurde vereinbart, mit Spielern aus Tauberbischofsheim gemeinsam zu trainieren. In der Versammlung der AH wurde eine offizielle Spielgemeinschaft mit dem TSV Tauberbischofsheim beschlossen.

Dadurch sollen für die kommende Runde ausreichend Spieler zur Verfügung stehen. Die „Nichtfußballer“ treffen sich ab sofort zu einer sanfteren sportlichen Tätigkeit. Neben dem Fußball fand dieses Jahr wieder der traditionelle Kappenabend statt, der nicht zuletzt dank des Männerballetts zu einem vollen Erfolg wurde. Das turnusmäßige Wanderwochenende führte ins Kleine Walsertal.

„Die zweite Saison als Spielgemeinschaft mit dem FC Heckfeld beendete man auf dem zweiten Tabellenplatz“, begann Hans-Jürgen Heber seinen Bericht der Abteilung Fußball. Somit wurde die Saison erfolgreich – Aufstieg in die Kreisklasse A – und ohne Relegation abgeschlossen. Die Saison 2018/19 läuft, wie erwartet, bisher eher schlecht. Die Mannschaft spielt gegen den sofortigen Wiederabstieg.

Nach dem 16. Spieltag liegt sie auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Abstieg kann bei noch zehn ausstehenden Spielen verhindert werden. Auf Wunsch der Spieler wurde Ralf Schad ein weiteres Jahr als Trainer verpflichtet.

Positive Tennis-Bilanz

Für die Abteilung Tennis zog die Abteilungsleiterin Jennifer Vonier eine sehr positive Bilanz. Am Spielbetrieb nahmen insgesamt zehn Mannschaften, teilweise in Spielgemeinschaften, teil. In diesem Jahr sind sieben Teams, darunter drei Jugendmannschaften, gemeldet. In den Pfingstferien findet wieder ein LK Turnier für Jugendliche und Erwachsene statt.

Nachdem der Vorstand einstimmig entlastet war, folgten die Neuwahlen. Als Vorsitzender Wirtschaftsbetrieb wurde Florian Niklas und als Kassenwart wurde Stefanie Lotter jeweils einstimmig wieder gewählt. Nils Lotter wurde als neuer Jugendleiter einstimmig gewählt. Dieser Posten war seit 2015 vakan Als Abteilungsleiter Fußball wurde Patrick Gausrap und als Abteilungsleiterin Turnen wurde Sabrina Edzards jeweils einstimmig gewählt. Bestätigt wurden die Kassenprüfer Herbert Lotter und Tobias Zegowitz sowie der Fähnrich Klaus Ditter und die Abteilungsleiter AH Erich Lotter, Werner Both, Daniel Ditter und Walter Bartholme.

Es folgten zahlreiche Ehrungen sowie ein Antrag auf Satzungsänderung, dem die Versammlung ebenfalls einstimmig zustimmte. tsv

